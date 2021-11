Familiares das vítimas da boate Kiss fazem caminhada para marcar 106 meses da tragédia

FS Fernanda Strickland

Neste sábado (27/11), a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM), vai realizar uma caminhada para marcar os 106 meses de espera por justiça no caso da tragédia da boate Kiss, que matou 242 pessoas, em 2013. O julgamento do júri está marcado para a próxima quarta-feira (27/11) e será um dos maiores da história do Estado.

A ideia da Associação é que a atividade crie uma rede de solidariedade para familiares e sobreviventes do incêndio, ainda mais fragilizados nos dias de julgamento, bem como para unir a sociedade para tragédia ocorrida há quase nove anos não fique impune.

A caminhada começa com uma concentração, a partir das 19h30min, na chamada “Tenda da Vigília'', na Praça Saldanha Marinho, centro de Santa Maria. A partir das 20h15min, a manifestação se desloca rumo à boate, na Rua dos Andradas, a um quarteirão dali.

Intervenção

Segundo a Associação, no local, a partir das 20h30min, será realizada uma intervenção de vídeo mapping na fachada do prédio onde funcionava a Kiss. A técnica consiste em projetar imagens criando efeitos impactantes.

“Mostraremos as peças da campanha ‘Kiss: É hora da justiça!’, vídeos da AVTSM e outros audiovisuais como lembrança e clamor por justiça tendo em vista o julgamento em dezembro. Nossa ideia é levar essas imagens, quem sabe, ate, ao vivo, para quem estiver no local ou de passagem possa se informar a respeito”, antecipa o artista visual Calixto Bento, organizador do Campus Open Mapping, que realizará a ação à convite da TV OVO, entidade apoiadora da AVTSM.