Brasileiro vindo da África do Sul testa positivo para covid-19, diz Anvisa

FS Fernanda Strickland

(crédito: Ina FASSBENDER / AFP)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), identificou neste domingo (28/11), um passageiro brasileiro com passagem pela África do Sul, que testou positivo para covid-19. Ele desembarcou em Guarulhos no sábado (27/11), em um voo da Ethiopian Airlines. No sábado, a Agência já havia fechado as fronteiras com mais 4 países.

A Agência afirmou que está fiscalizando e exigindo, por meio de portaria interministerial, que o viajante apresente exame PCR negativo para covid-19 realizado em, no máximo, 72 horas antes do voo internacional (na origem do voo). Pois o passageiro em questão chegou ao Brasil com teste negativo, assintomático.

No entanto, após sua chegada a Anvisa foi informada às 21h12 do dia 27/11 sobre o resultado positivo de novo teste de RT-PCR, realizado pelo laboratório localizado no aeroporto de Guarulhos.

Segundo a Agência, diante do resultado, ela notificou o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) nacional, estadual e municipal, às 1h07 do dia 28/11. A Vigilância epidemiológica do Município de Guarulhos também foi acionada para acompanhamento do caso.

O paciente foi colocado em isolamento e já cumpre quarentena residencial, após testar positivo. A agência informou que os órgãos de saúde estadual e municipal passam a fazer o monitoramento do caso. O Ministério da Saúde acompanha o caso.