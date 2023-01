Jovem cai de cachoeira e é arrastado por cerca de 50 metros em MG

LR Luiz Ribeiro - Estado de Minas

(crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um jovem, de 23 anos, escorregou de uma altura de cinco metros em uma cachoeira em Santa Cruz de Salinas, no Norte de Minas de Gerais, e foi arrastado pela correnteza por cerca de 50 metros. Ele ficou por cerca de sete horas com a perna presa entre as pedras, no meio do Rio Itinga, em local de difícil acesso, e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, no início da noite dessa quarta-feira (11/01).



O fato aconteceu na Cachoeira do Ildefonso. A vítima, M. A. J. N, é natural de São Paulo, e, neste mês, viajou para Curral de Dentro (na mesma região), para passar as férias na casa de parentes. Na tarde de quarta-feira, o jovem foi até a cachoeira com amigos.



De acordo com o Corpo de Bombeiros de Salinas, o rapaz se desequilibrou e escorregou de uma altura de cinco metros. Ele foi arrastado pela correnteza por 50 metros e ficou com a perna esquerda presa entre as pedras do rio. O corpo dele ficou parcialmente submerso.



Mesmo com a ajuda dos amigos, o banhistas não conseguiu sair do local, onde havia o risco de ocorrer o fenômeno cabeça d'água, comum na região nesta época do ano devido às chuvas. Às 18h55min, os bombeiros foram acionados. Com uso de cordas e equipamentos de imobilização e tração, os militares conseguiram desvencilhar a perna do rapaz presa às pedras e retirá-lo do leito do rio.

O trabalho de resgate no meio da escuridão durou cerca de 3 horas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram que a vítima se encontrava com a perna presa às pedras no meio do rio desde as 15 horas.

Ao ser resgatado, o jovem apresentou quadro de hipotermia e suspeita de fratura na perna esquerda. Ele foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Curral de Dentro e encaminhado para o Hospital Regional de Taiobeiras.

