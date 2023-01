Mulher desmaia ao levar chute de dançarino em show da MC Pipokinha

CB Correio Braziliense

Uma mulher, que não foi identificada, desmaiou no palco do show de funk da MC Pipokinha, após levar um chute no rosto pelo dançarino Jonas Kaik. No momento, o dançarino estava dançando em cima dela. Aparentemente, o golpe foi acidental e o desmaio da fã passou despercebido pelos artistas por alguns segundos, pois a dança prosseguiu. As informações são do Hugo Gloss, no Uol.

Depois, o público da plateia acenou para a situação. Então, o dançarino, os seguranças do show e a própria MC ajudaram a jovem que estava caída inconsciente no chão. Em seguida, a fã levanta e sai andando do palco auxiliada pelas pessoas. O show ocorreu na madrugada desta quinta-feira (12/1) e não há informações sobre o local. A mulher está sem ferimentos e passa bem.

