Rio Grande atinge mais de 70% de volume útil e quase bate recorde histórico

Com o considerável volume de chuvas dos últimos dias em Minas Gerais, o Rio Grande, que tem 1.360 km de extensão entre o Sul do estado e o Triângulo Mineiro, atinge, nesse momento, nível de mais de 70% (mais precisamente, 71,57%). Situação bem diferente da encontrada no início de 2020, quando o rio estava com nível de cerca de 30%, considerado, segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (NOS), como um período de seca histórica.



Já em janeiro de 1999, quando o NOS iniciou a medição de dados hidrológicos de rios do país, como, por exemplo, do volume útil, o Rio Grande registrou nível médio de 72,93%. Com relação a janeiro de 2008, 15 anos atrás, a média do rio era 54,86% e em janeiro de 2013, há 10 anos, a média, 42,7%.

Segundo estatísticas atualizadas pelo NOS, os níveis das 4 usinas hidrelétricas do Rio Grande estão, nesse momento, da seguinte forma: Mascarenhas de Moraes, 84,9%; Furnas, 83,70%; Marimbondo, 71,94% e Água Vermelha, 50,54%.



Anteriormente a chegada das constantes chuvas, em novembro do ano passado, o nível de M. Moraes estava em 77,96%; Furnas, em 55,07%, Marimbondo, 33,51% e A. Vermelha, 29,02%.



A assessoria de imprensa do NOS destacou que entre os meses de janeiro de 2018 e janeiro de 2023, cresceram, consideravelmente, os volumes de três (Furnas, M.Moraes e Marimbondo) dos quatro reservatórios de usinas do Rio Grande.

A nascente do Rio Grande está localizada no local conhecido como Alto do Mirantão, na Serra da Mantiqueira, em Bocaina de Minas, sul de Minas. Em seguida, o rio percorre 1 360 km até encontrar o Rio Paranaíba, no município de Carneirinho, no Triângulo Mineiro, onde recebe o nome de Rio Paraná.



