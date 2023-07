Mulheres são maioria na veterinária, diz presidente eleita do CFMV

HF Henrique Fregonasse*

Eleita nesta semana como a primeira mulher presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), Ana Elisa Almeida afirmou que as mulheres são maioria na profissão. Convidada do CB.Agro — parceria entre Correio e TV Brasília — desta sexta-feira (7/7), ela destacou que 56% dos inscritos no sistema da entidade é composto por elas. Ao total, são 102 mil dentre 188 mil registrados.

Para Almeida, as mulheres apresentam características empáticas não comumente presentes nos homens, o pode ser um diferencial na atuação. Para ela, é natural que aconteça essa sobreposição quantitativa, considerando que elas são maioria na população e atuam em diversas áreas da profissão.



A entrevistada também recordou que, antes, a veterinária era uma área predominantemente masculina. Segundo ela, ao ingressar na Universidade Federal da Bahia (UFBA), em 1981, as mulheres eram restritas a algumas áreas de atuação. Porém, atualmente, elas ocupam os mais diversos cargos na função. Ela reforçou que a área de atuação da veterinária e da zootecnologia é muito mais vasta do que normalmente se pensa.

“É uma profissão do futuro, do presente e do passado. É muito importante. A gente não pode pensar no mundo sem esses profissionais”, afirmou. “A participação do médico veterinário vai muito além do cuidado com o animal, seja na sua sanidade, que se relaciona ao médico veterinário, seja na produção, que envolve essas duas profissões”, explicou Almeida.

De acordo com a presidente eleita, profissionais da área atuam junto à produção de bens de consumo, como alimentos, roupas e móveis, além de serem essenciais à produção agropecuária do país, que tem enorme participação no Produto Interno Bruto (PIB) do país.

Ela reforçou, ainda, a importância de que se considere a medicina veterinária dentro da Saúde Pública. Na avaliação de Ana Elisa Almeida, não só os animais estão constantemente inseridos no dia a dia das pessoas, como 75% das doenças existentes são zoonoses, ou seja, são transmitidas por animais.

