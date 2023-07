Polícia conclui inquérito sobre morte de casal em pousada de Minas

Ed Estado de Minas

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) confirmou que a morte do casal Walther Reis Cleto Junior, de 51 anos, e Alessandra Aparecida Campos Reis Cleto, de 49, encontrados mortos em uma pousada de Monte Verde, no Sul de Minas, ocorreu por intoxicação pela fumaça de uma lareira existente no quarto. A conclusão do inquérito foi divulgada nesta sexta-feira (7/7).

Os laudos periciais e toxicológicos apontaram intoxicação por monóxido de carbono, gás tóxico liberado na queima de combustíveis, como a madeira, conforme já suspeitava a família das vítimas. A substância não tem cheiro, nem gosto, mas é letal.

Natural de São José dos Campos, em São Paulo, o casal se hospedou no Chalé Aroma de Jasmim na tarde de sexta-feira (23/6) e iriam passar o fim de semana no local. Eles foram encontrados mortos no quarto na manhã seguinte.

O estabelecimento, que funcionava nos fundos de uma residência, foi interditado cinco dias depois pela Prefeitura de Camanducaia, município onde está localizado o distrito de Monte Verde.

Relembre o caso

O casal foi visto com vida às 18h da sexta-feira (23/6), quando recebeu um saco com lenha para a lareira do chalé. O proprietário do chalé relatou à Polícia Militar ter percebido que a bomba d'água do banheiro do quarto do casal seguia ligada após muito tempo.

Ele tentou bater na porta e ligar para o casal. Sem resposta, ele decidiu usar uma chave reserva para entrar no quarto, onde se deparou com Walther e Alessandra caídos no chão.

