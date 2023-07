Corpo de criança morta em ataque a aldeia ianomâmi é encontrado em rio

CS Cecília Sóter

(crédito: Leo Otero / Divulgação MPI)

O Corpo de Bombeiros informou que encontrou o corpo da criança morta durante um ataque a tiros a uma aldeia ianomâmi na última segunda-feira (3/7), na região de Parima, em Roraima. A menina, que morreu vítima do ataque causado por um conflito entre comunidades indígenas, estava acompanhada de outras cinco pessoas, incluindo duas irmãs, que ficaram feridas.

O corpo da criança caiu no rio após ser atingido por tiros. As buscas, realizadas por mergulhadores, começaram dois dias após o ataque. Os militares encontraram o corpo na sexta-feira (7/7), na região de Alto Alegre, no Norte de Roraima. O corpo foi entregue à família, que realizará os rituais fúnebres da cultura Yanomami.

O ataque

As comunidades indígenas Whaputa e Castelo atacaram a comunidade Parima na última segunda-feira (3/3), deixando uma criança morta e outros cinco indígenas feridos: uma liderança indígena, de 48 anos, uma mulher de 24, a filha dela, de 5 anos, e duas meninas, de 15 e 9 anos, segundo o presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ye'kwana (Condisi-YY), Júnior Hekurari.

A motivação do conflito ainda está sendo investigada, no entanto, a Polícia Federal pontua que a área é conhecida pela forte atuação de garimpeiros, acusados de aliciar indígenas para extração ilegal de ouro.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.