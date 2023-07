Operação da PF mira suspeitos de garimpo ilegal em Roraima

ID Isabel Dourado*

(crédito: PF/Divulgação)

A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (10/7), a Operação Frutos do Ouro, para investigar grupo criminoso ligado ao financiamento de garimpo ilegal em Roraima. Segundo a corporação, os suspeitos podem estar ligados à apreensão de mais de cinco quilos de ouro no Aeroporto de Boa Vista, em 2019, e teriam movimentado cerca de R$ 80 milhões.

As investigações começaram a partir da prisão de uma pessoa que tentava embarcar com mais de 5 quilos de ouro no aeroporto de Boa Vista com destino a Campinas (SP). “O inquérito policial identificou uma rede dedicada à exploração de ouro extraído da Terra Indígena Yanomami e à lavagem de dinheiro”, diz a nota da PF.

Joalheria suspeita



O inquérito investiga também uma joalheria, em São Paulo, com uma movimentação de mais de R$ 50 milhões. A empresa teria enviado valores ao suspeito responsável pelo ouro apreendido em 2019. Outro investigado teria recebido salários que somam aproximadamente R$ 5 mil e mais de R$ 15 milhões em movimentação financeira.

De acordo com a PF, o grupo utilizaria um empreendimento de comércio de frutos do mar, localizado na capital de Roraima, para movimentar parte do dinheiro utilizado na aquisição do ouro. Mais de 30 agentes cumprem cinco mandados de busca e apreensão em Boa Vista e em São Paulo, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal, em Roraima.

*Estagiária sob supervisão de Luana Patriolino

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.