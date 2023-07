Transações por Pix batem recorde por dois dias seguidos, informa BC

HF Henrique Fregonasse*

O Banco Central informou, nesta segunda-feira (10/7), que o número de transações diárias por Pix bateu recorde por dois dias seguidos. De acordo com o levantamento do BC, na quinta-feira da semana passada, foram 129,4 milhões em operações. Já na sexta-feira, foi registrado 134,8 milhões por meio do serviço.



Em nota, a instituição ressaltou o crescimento do Pix — que figura, atualmente, como a principal forma de pagamentos no país. “Os números reforçam a importância do PIX, meio de pagamentos disponibilizado à população brasileira em novembro de 2020, no funcionamento da economia nacional”, afirmou o BC.

Segundo levantamento do Banco Central, junho registrou 2,86 bilhões de transações por Pix, maior número da série histórica desde a implementação do sistema, em novembro de 2020. Atualmente, mais de 405 milhões de contas estão cadastradas para a utilização do serviço.

O banco divulgou, em maio, resultados que indicavam que o sistema havia se tornado o principal instrumento de pagamentos do mercado, sendo responsável por 29% das transações. À época, o BC afirmou que o Pix foi responsável por um considerável aumento na quantidade de operações no sistema financeiro como um todo, envolvendo pessoas que nunca antes haviam realizado transferências.

Para 2024, a instituição informou que pretende implementar uma nova modalidade de Pix Automático, para viabilizar pagamentos recorrentes de forma automática, assim como já ocorre no sistema de “débito automático”.

