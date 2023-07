Nevou! Santa Catarina registra 1ª neve do inverno de 2023

CB Correio Braziliense

Três municípios catarinenses registraram a primeira neve do inverno de 2023 na madrugada desta sexta-feira (14/7). O estado está em estado de alerta devido a um ciclone extratropical - (crédito: Reprodução/Twitter/@inmet_)

A primeira neve no inverno brasileiro deste ano foi registrada na madrugada desta sexta-feira (14/7), na Serra Catarinense. Moradores de Bom Jardim da Serra, São Joaquim e Urubici registraram a queda dos flocos brancos de gelo. O fenômeno foi confirmado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), após análise das imagens.

TEMPO | Mais um vídeo mostra a neve desta madrugada no distrito do Cruzeiro, a 1.500 metros de altitude, em São Joaquim, Planalto Sul Catarinense. Vídeo por Caio Souza. pic.twitter.com/f84mgM8Gbc — MetSul Meteorologia (@metsul) July 14, 2023

?? #Neve: Santa Catarina teve registro de neve na madrugada desta sexta-feira (14)?



?? Em Bom Jardim da Serra, na Serra Catarinense, moradores registraram o fenômeno. Confira o vídeo! ????: Benito Sbruzzi



???? Também há relatos de neve nos municípios de São Joaquim e Urubici. pic.twitter.com/XZrJQjxbmT — INMET (@inmet_) July 14, 2023

E nevou em Bom Jardim da Serra por volta de 02h. A neve durou aproximadamente uma hora.



Vídeo: Polícia Militar Rodoviária. pic.twitter.com/3R12V3Zl9B — Enio Biz (@eniobizreporter) July 14, 2023

Segundoo Clima Tempo,em Urupema, cidade onde foi registrada a temperatura mínima, os termômetros chegaram a 0ºC às 6h.

Embora seja a primeira neve do inverno, essa é a segunda vez em 2023 que os cristais de gelo são registrados no estado, também na cidade de Bom Jardim da Serra.

Ciclone extratropical

Nesta quinta-feira (13/7), o Inmet decretou “alerta vermelho", em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, por conta da formação de um ciclone extratropical na região. Até o fim da semana, o instituto também alertou que, na faixa litorânea entre ambos os estados, entre Chuí (RS) e Laguna (SC), os ventos vão na direção Sudeste - Nordeste, com intensidade de até 100 km/h. Quatro pessoas já morreram.





