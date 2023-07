CB Correio Braziliense

Criança de 2 anos prende dedo em ralo de banheiro em Luziânia - (crédito: CBMGO)

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMDF) atendeu a um chamado inusitado, na quarta-feira (12/7), no bairro Parque Estrela Dalva, em Luziânia (GO). Uma criança de 2 anos ficou com o dedo preso no buraco de um ralo de aço do banheiro. A família do menino ficou em pânico e acionou a corporação. Apesar do susto, o garoto passa bem.

Segundo o relato da mãe, a criança colocou o dedo polegar da mão esquerda no buraco do ralo e, que ficou preso. O dedo começou a inchar e o desespero tomou conta da família. Os parentes ainda tentaram tirar a tampa do ralo, mas não conseguiram e decidiram acionar o socorro.

Ao chegar ao local, a equipe de resgate retirou o ralo com o auxílio de um alicate de corte e uma mini retífica, enquanto a criança estava inquieta com toda a situação. Para minimizar o desconforto e garantir a segurança do menino, os bombeiros utilizaram ainda uma retífica de precisão.

Com muito cuidado, os militares conseguiram liberar o dedo da criança do aperto do ralo de aço. O garotinho recebeu os primeiros cuidados e foi encaminhado para avaliação médica.

