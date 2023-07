Cuidadora é suspeita de roubar joias e dinheiro de idosa de 81 anos

CB Correio Braziliense

Uma técnica de enfermagem de 35 anos foi alvo de uma operação por suspeita de roubar várias joias, além de subtrair cerca de R$24,2 mil em notas de euro e dólar - (crédito: PCDF)

Uma técnica de enfermagem de 35 anos foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na manhã desta sexta-feira (14/7). Trabalhando como cuidadora de uma idosa de 81 anos, portadora de Mal de Parkinson, no Lago Sul, ela é suspeita de roubar várias joias, além de subtrair cerca de R$ 24,2 mil em notas de euro e dólar.



Por meio da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul), a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão contra a suspeita na residência dela, na região do Gama. Na ação, os agentes apreenderam diversas joias subtraídas pela suspeita.

Segundo as investigações, a técnica de enfermagem trabalhava em uma empresa de home care que prestava assistência à idosa de 81 anos, portadora do mal de Parkinson. Durante a madrugada, quando todos os moradores dormiam, a suspeita teria pego a chave do cofre na bolsa da vítima e roubado as joias, além de US$ 1,1 mil dólares e €$ 3,5 mil euros. O crime ocorreu no último dia 24 de março, na QL 26, do Lago Sul.

Chamada de Operação Bad Nurse, as investigações encontraram inclusive digitais da autora no interior do cofre da vítima. Com isso, a 1ª Vara Criminal de Brasília deferiu o mandado de busca para a residência da técnica de enfermagem.

A cuidadora foi indiciada por furto qualificado. A pena para o crime é de dois a oito anos de reclusão. De acordo com a PCDF, a autora já respondeu por crime semelhante no ano de 2021, ocorrido em Águas Claras, e outro ocorrido em 2018, no Hospital do Gama.



