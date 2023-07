Irmão da influencer Pollyana Aguiar é libertado em Minas Gerais

CB Correio Braziliense

Iraerson está no Brasil visitando os pais que moram em Sete Lagoas, a cerca de 70km de Belo Horizonte - (crédito: Arquivo pessoal)

Iraerson Aguiar Pinto, sequestrado em Sete Lagoas, na região central de Minas Gerais, foi encontrado. Ele estava desaparecido desde a quinta-feira (13/7). Morando na Inglaterra, ele está no país para visitar os pais na cidade mineira.

O caso repercutiu bastante nas redes por meio de postagens feitas pela irmã de Iraerson, a influencer Pollyana Aguiar. Segundo as primeiras informações, ele estava na porta da casa do pai quando chegaram quatro homens armados e o renderam, tomando-lhe a carteira, onde estavam cartões de crédito.

O grupo fugiu levando a vítima e o carro que ele utilizava, um Doblô de cor marrom, placa PPB-3341, propriedade do pai de Iraerson.

Os sequestradores fizeram compras com os cartões da vítima, segundo a polícia. Em uma loja de eletrodomésticos e eletrônicos, localizada no shopping de Sete Lagoas, foi feita uma compra de R$ 8.999. A movimentação financeira foi descoberta pela família por meio do aplicativo do banco.

Conforme Pollyana, amigos foram imediatamente para o centro de compras e conseguiram flagrar os ladrões. "Fizeram vídeos, fotos, mas não podiam abordar os 'suspeitos'", publicou a influencer. "Só queremos o meu irmão de volta."

Na manhã desta sexta-feira, o veículo foi encontrado abandonado no Bairro Jardim Arizona. O caso é investigado por policiais da Delegacia de Sete Lagoas, onde o caso foi registrado pela irmã da vítima.

