Carlos Bolsonaro perde o porte de armas após PF negar renovação

O filho 02 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), perdeu a licença para o porte de arma de fogo após a Polícia Federal (PF) negar a sua renovação. O político possui uma Glock 9mm registrada e pediu uma concessão de abrangência nacional em substituição à que havia vencido.



Segundo informação revelada pela TV Globo, o vereador teria entrado com o requerimento em 4 de julho, pedindo um novo porte com validade de cinco anos. Ele argumentou "efetiva necessidade" por ser vereador municipal, atividade que considera ser de risco.



Carlos também pontua que é filho do ex-presidente e que sofre com ameaças na internet contra sua família. Ele ainda diz sentir que sua integridade física está em risco, por ter a "cabeça a prêmio".

Já a PF afirma que a documentação enviada não é suficiente para comprovar a necessidade por ameaças e riscos individualizados. A corporação destacou que não há riscos distintos aos perigos habituais suportados por quem é vereador, para justificar um porte excepcional.



Pelas redes sociais, Carlos afirma que sua arma na verdade é uma .380, mas ironizou a decisão da PF, fazendo comparações ao atentado sofrido pelo pai em Juiz de Fora, durante a campanha eleitoral de 2018.

"Retiram a segurança e a negativa dos veículos blindados a serem utilizados pelo ex-presidente. Agora, essa questão do porte de arma. A conclusão é de vocês", disse.