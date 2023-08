Objetos de psicóloga estavam no carro e contas não foram movimentadas

Darcianne Diogo

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) confirmou que nenhum objeto da psicóloga encontrada morta dentro do carro foi subtraído. O corpo de Ivana Leda, 50 anos, foi localizado na tarde desse sábado (19/8), no interior do veículo e submerso no Lago Paranoá. O caso é investigado pela 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte).

Ivana estava desaparecida desde terça-feira (15/8), quando saiu da casa de uma amiga, no Lago Norte, e seguiu para casa, na Asa Sul, onde morava com a mãe e a irmã. Familiares relataram à reportagem que a psicóloga havia ido buscar uma lembrança com a colega e, depois, disse que iria para a casa. A última aparição da profissional foi por volta de 23h de terça.

Na tarde desse sábado, policiais civis da 9ª DP receberam uma denúncia sobre um possível carro submerso no Lago Paranoá. Um banhista teria se machucado com a placa do carro e acionou a polícia. As equipes diligenciaram a área e encontraram o carro com o corpo da psicóloga dentro. Ao Correio, o delegado-adjunto da unidade policial, Ronney Teixeira, afirmou que todos os objetos de propriedade de Ivana estavam no automóvel. Além disso, segundo ele, as contas bancárias não foram movimentadas.

A polícia aguarda o laudo do Instituto de Medicina Legal (IML) que poderá determinar a causa da morte.