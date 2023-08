Estado de Minas

De acordo com dados atualizados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre 2020 e 2023, o Km 526 foi o segundo mais mortal da rodovia - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Por Mateus Parreiras — O trecho onde morreram sete dos 46 passageiros que eram torcedores do Corinthians, neste domingo (20/8), já era considerado o segundo mais mortal da BR-381, segundo dados atualizados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Conforme a instituição, no Km 526 da rodovia Fernão Dias, entre 2020 e 2023, morreram dez pessoas e 21 ficaram feridas, sendo três com gravidade.



Ao todo, foram oito acidentes no período, envolvendo 11 veículos e 18 pessoas, segundo a PRF.



O trecho com mais mortes deste período fica em Ravena, um distrito de Sabará marcado pela dor justamente por estar no caminho da "Rodovia da Morte", como se chama a estrada justamente pela sual alta letalidade.



Ali, no Km 434, foram 11 mortes e 11 feridos, sendo seis com gravidade, em cinco acidentes, com dez veículos e 31 pessoas envolvidas.