Dia Internacional da Paz: organização promove 'Ato pela Paz' no Senado

A Embaixada da Paz é um espaço que visa fortalecer vínculos comunitários, além de acolher e impulsionar iniciativas e ações para uma cultura pacífica - (crédito: Reprodução/Freepik) Correio Braziliense

Para celebrar o Dia Internacional da Paz, a organização não governamental Embaixada da Paz vai promover, em 21 de setembro, das 8h às 18h, um ato que contará com a participação de autoridades e monges, debates, além da exibição do filme Sinfonia de um Homem Comum, que narra a história do diplomata brasileiro José Maurício Bustani — que tentou impedir a invasão do Iraque pelos Estados Unidos. O evento será realizado no auditório Petrônio Portela, do Senado Federal.

"A importância de um evento como esse dentro do Senado Federal é levar um olhar pacífico e pacificador para as pessoas que tomam as decisões mais relevantes para o país. Lembrar a todos que, para além dos interesses de direita ou esquerda, para além das ideologias, existe um lugar onde todas as pessoas podem se encontrar. Um espaço neutro onde a atenção se volta à construção de pontes cujo alicerce é o respeito, apreciação da diferença, do acolhimento, da inclusão radical", destaca a representante da Embaixada da Paz, Ana Paula Ferrão, codinome Girassol.

A Embaixada da Paz é um espaço que visa fortalecer vínculos comunitários, além de acolher e impulsionar iniciativas e ações para uma cultura pacífica. "Uma verdadeira plataforma de lançamento de onde práticas elevadas de pensamentos e ações possam ser irradiadas, pautadas por valores e virtudes capazes de guiar a nação pelos momentos desafiadores visando uma nova fase do desenvolvimento humano onde as escolhas possam ser feitas em nome do bem comum e a paz possa se tornar uma perspectiva possível", pontua Ana Paula.

Veja a programação:

Das 8h às 11h, haverá o Peace Talks, com a participação de:

Mestra Miao You- Templo Zu Lai

Roberto Crema-Unipaz

Ulisses Riedl- UP

Gilberto Jr- Namastech

Mestre Woo

Monge Sato

Presidente da Cruz Vermelha

Marlova- Unesco

Vinicius- Unicef

Entre outros a confirmar

À tarde, haverá exibição do filme e diálogos entre os presentes. "Acreditamos que ao mudar o foco do individual para o coletivo, uma sociedade mais amorosa, solidária, justa e pacífica possa ser construída", ressalta a ONG.