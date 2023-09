Ao deixar a prisão após ser detido por andar armado nas ruas do Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira (26/9), Diego Alemão apareceu alterado enquanto respondia perguntas da imprensa. Por volta das 9h, ainda na porta da delegacia, o ex-BBB chamou os jornalistas de "urubuzada" e fez uma crítica à Bruno de Luca.

Alemão citou o atropelamento do ator Kayky Brito, no início de setembro, a quem definiu como seu "melhor amigo", e questionou o por que de os repórteres não estarem na porta do apresentador, que testemunhou o acidente.

"Por que vocês estão aqui e não na frente da casa do De Luca que deixou a porr* do meu melhor amigo com a cabeça no chão?", disse. Diego foi preso por porte ilegal de arma de fogo, após ser encontrado ameaçando atirar em pessoas nas ruas do Leblon.

Ao ser questionado sobre o comportamento que o levou à cadeia, Alemão respondeu, de maneira irônica, que pretendia se defender. "Meu querido, venha para o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, sem risco nenhum... saia com todas as suas joias no Rio de Janeiro, aproveite essa cidade maravilhosa".



No vídeo, que circula nas redes sociais, o ex-BBB afirma que a arma está registrada e não estava carregada no momento em que foi detido. Ele ainda disse que carrega a arma para se defender, e que é ameaçado e extorquido.

Prisão

Diego Alemão foi capturado pela PM-RJ enquanto estava em um táxi, que seguia em direção ao bairro da Barra da Tijuca, também no Rio. Um cerco foi montado pela polícia para pegá-lo. "As equipes conseguiram interceptar o veículo na Avenida Delfim Moreira e, durante revista, localizaram um revólver calibre 32 e oito munições do mesmo calibre escondidos sob o banco de trás”, disse a polícia, em nota enviada ao Correio.



Essa não foi a primeira vez que Diego Alemão foi preso pela polícia. Em 2020, o ex-BBB se envolveu em uma briga de trânsito em Curitiba e foi levado à cadeia. Na confusão, a policiais contataram que ele tinha dirigido sob efeitos de álcool, além de ter ameaçado e agredido outro rapaz envolvido no acidente e ter desacatado os agentes presentes na ocorrência.



À época, Diego Alemão foi solto após pagar uma fiança de R$ 7 mil. Diego ainda não se pronunciou sobre o caso.