Diante das elevadas temperaturas e da estiagem no Amazonas, portos de Manaus registram dificuldades na atracagem de barcos. Essas embarcações, que funcionam como um meio de transporte entre as comunidades ribeirinhas e a capital, vêm tendo dificuldades em navegar, já que a seca tem provocado trechos de areia pelo rio Amazonas.

Um porto na região Oeste manauara ficou completamente seco. Sem água, as embarcações estão presas no que era o porto e os moradores, que usavam os meios de transporte para chegar à capital, precisam, agora, caminhar no trajeto dos rios.

Mais seca

Assim como Manaus, outros pontos do Amazonas sofrem com a estiagem. Os rios não secaram completamente, mas estão com trechos de areia. Isso dificulta a navegação, o transporte e o escoamento de alimentos.

Por causa disso, algumas cidades já registraram problemas no abastecimento de água e de falta de alimentos.



A Defesa Civil do Amazonas esclarece que, dos 62 municípios amazonenses, 16 estão em situação de emergência pela falta de água; outros 39 estão em alerta. O governo federal anunciou que criará uma força-tarefa para levar alimentos e insumos às regiões mais afastadas.