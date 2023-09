O Distrito Federal terá temperatura máxima de 36ºC nesta segunda-feira (25/9), com umidade relativa do ar variando entre 75% e 15%. Mas, a partir de quarta-feira (27/9), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê pancadas de chuva em áreas isoladas. A capital do país está há 23 dias sem precipitações.

Segundo o instituto, a temperatura mínima calculada nesta segunda-feira foi de 18,9ºC, por volta das 4h, no Gama. “A primeira semana da primavera vai ter calor associado com baixa umidade e pancadas de chuva a partir da tarde. A possibilidade de chuva vai aumentando ao longo dos próximos dias”, explica a meteorologista do Inmet Andrea Ramos.

De acordo com Andrea, a onda de calor no DF vai permanecer até as 18h desta terça-feira (26/9). “Lembrando que a primavera é uma estação de transição, mas ainda temos a massa de ar seco típica do inverno, que ainda vamos conviver com ela nos primeiro dias da primavera”, acrescenta.

A especialista destaca que o próximo sábado e domingo (30/9 e 1º/10) devem ser chuvosos, diferente desta segunda e terça-feira. “Temos tido vento de fraco a moderado, o que deve permanecer no fim de semana”, conclui Andrea.

Alerta vermelho



O Inmet decretou alerta vermelho de grande perigo para a onda de calor, com previsão de temperaturas 5ºC acima da média por mais do que cinco dias. Confira abaixo os cuidados indicados pela Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) para fugir dos riscos à saúde neste período quente.

Lave as mãos com frequência e evite colocá-las na boca e no nariz;

Procure manter o corpo sempre bem hidratado. Portanto, beba bastante água, mesmo sem sentir sede. Em especial, fique atento à hidratação das crianças, idosos e dos doentes;

Aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar o ressecamento;

Evite a prática de exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 17h;

Use produtos para hidratar a pele do rosto e do corpo, pelo menos depois do banho e na hora de deitar;

Coloque chapéus e óculos escuros para proteger-se do sol;

Aproveite o vapor produzido pela água durante o banho para lubrificar as narinas;

Coloque toalhas molhadas, recipientes com água ou vaporizadores nos quartos de dormir;

Evite aglomerações e a permanência prolongada em ambientes fechados ou com ar condicionado, pois o ressecamento das mucosas aumenta o risco de infecções das vias aéreas;

Mantenha a casa sempre limpa e arejada. O tempo seco aumenta a concentração de ácaros, fungos e da poeira em móveis cortinas e carpetes;

Procure não usar vassouras que levantam o pó por onde passam. Dê preferência para aspiradores ou panos úmidos;

Ligue ventiladores de teto no modo “exaustor”, com ar direcionado para cima. Ligados para baixo, no modo “ventilação”, levantam a poeira que se mistura no ar;

Não queime lixo nem provoque queimadas por descuido ou desatenção;