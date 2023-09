Prefeitura de Maceió ironiza separação de famosas em propaganda de turismo

A prefeitura de Maceió brincou com os recentes términos de famosos para promover o turismo da capital alagoana. Na publicação, os rostos das cantoras Sandy, Ana Castela e Luísa Sonsa, além da atriz Bela Campos se sobrepõe a um avião. Na legenda do post a prefeitura escreveu: "Maceió é a capital do amor, mas ser solteiro aqui também é bom demais".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Prefeitura de Maceio? (@prefeiturademaceio)

A propaganda também faz referências a uma música de Sandy no seguinte trecho: "Se você está sofrendo pelo ex, atual ou por aquele crush que não te dá bola, tá na hora de acalmar o turu turu do seu coração no nosso mar". Além de referência a um hit de Ana Castela ao sugerir: "Tá solteiro forçado? Vem ser feliz em Maceió".

O post gerou bastante repercussão e dividiu opiniões. "Tragam um Oscar para o marketing da Prefeitura de Maceió", escreveu o internauta. "Todas as interpretações possíveis dessa publicidade é inadmissível. Que bizarrice sem fim!", escreveu outro.

Diante da repercussão, a Prefeitura afirmou que a reportagem responsável pela publicação não foi demitida e rebateu as críticas relacionadas ao machismo inserido na propaganda: "Aqui tem empoderamento feminino, liberdade de escolha e não sempre será não".

O mês dos términos

Setembro tem sido considerado nas redes sociais o mês dos términos. Só na segunda-feira (25/9), Sandy e Lucas anunciaram o término do casamento de 15 anos, além deles, também confirmaram o término do namoro: Gustavo Mioto, com Ana Castela, e a cantora Paula Fernandes com o empresário Rony Cecconello, e e mais recentemente o ator Dalton Vigh e Camila Czerkes anunciam também a separação.

A cantora Luísa Sonza também confirmou o fim de relacionamento com Chico Moedas, que segundo a cantora foi motivado por uma traição de Chico. A revelação foi durante o programa Mais Você, da TV Globo, no qual leu um depoimento em seu celular e fez desabafos.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes