Prêmio eSports Brasil 2023 apresenta superjúri e marca evento para dezembro

Principal cerimônia de reconhecimento do cenário nacional de jogos eletrônicos, o Prêmio eSports Brasil (PeB) já está na agenda de compromissos dos principais nomes do setor. Na tarde desta quinta-feira (28/9), os organizadores da premiação agendaram o evento para dezembro e apresentaram os primeiros detalhes da sétima edição da festa de gala. Um deles foi a seleção dos membros do superjúri, eleitos para escolherem os melhores de cada categoria.

Mais uma vez, a cidade de São Paulo vai ser a responsável por estender o tapete dourado para os destaques da cena dos eSports no Brasil. O PeB 2023 está marcado para 14 de dezembro, uma quinta-feira, no Memorial da América Latina. Ao todo, o evento de gala vai reconhecer os melhores de 26 categorias, com direito a duas novidades: Melhor Atleta de Fortnite e Streamer Revelação entraram no hall da festa de premiação.

A responsabilidade de definir os vencedores será do superjúri. Composto por técnicos, apresentadores, narradores e especialistas em eSports, o quadro de analistas terá, ao todo, 77 representantes. Os principais destaques são Baiano, Bárbara Gutierrez, Babi Micheletto, Tawna, Lahgolas, Ale Apoka, Bruno Clash, Michel (mch), Khaya, GigioLurez, Semile, Nyang e Carol Bombshell. Todos os componentes estão listados no site do PeB 2023.

Portais especializados na cobertura dos eSports também terão voto na premiação. O engajado público do cenário eletrônico brasileiro também terá papel fundamental na festa. Algumas categorias vão registrar voto popular, também por meio do site do Peb 2023. O prêmio de Personalidade do Ano, por exemplo, passou para a categoria semipopular. O streamer Casimiro Miguel foi o escolhido nas duas últimas temporadas do evento.

“O PeB chega à sétima edição cumprindo a missão de celebrar e reconhecer os grandes ídolos e as organizações por trás de milhões de apaixonados por esportes eletrônicos. Anunciamos os nomes do Superjúri 2023, que nos ajudam a garantir idoneidade e justiça no processo de escolha. Como novidade, apresentamos as categorias de melhor jogador de Fortnite e Streamer Revelação, com nomes que vêm ganhando destaque na comunidade”, diz Leandro Valentim, fundador do PeB e CEO da Player1 Gaming Group.

Outros destaques

Neste ano, o anúncio dos indicados às categorias do Prêmio eSports Brasil (PeB) também reserva uma surpresa. O evento será transmitido on-line, com a revelação dos concorrentes às honrarias em disputa. A organização da premiação vai divulgar, em breve, a data da divulgação. Outra vez, a festa de gala será pautada por questões de diversidade e inclusão. "O superjúri conta com 30 mulheres, o que representa um aumento de cerca de 20% em relação a 2022", destacou Marina Stoll, Head do PeB.