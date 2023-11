CEO da T4F pode ser intimado pela polícia sobre show de Taylor Swift no RJ

O delegado Luiz Henrique Marques Pereira, da delegacia do consumidor (Decon), informou nesta quinta-feira (23/11) que o CEO responsável pela Time For Fun (TA4), Serafim Abreu, poderá ser intimado para depoimento no inquérito que investiga as razões da empresa durante a produção e organização dos shows da cantora Taylor Swift, no Rio de janeiro.

"Abrimos o inquérito e ontem mesmo (22/11) já começamos a ver a possibilidade dele (Serafim Abreu) ser ouvido, com questões de agenda e tudo mais. Mas ele vai ser ouvido, assim como outras diligências já começaram a ser feitas", relatou o delegado em entrevista para o Gshow.



O Correio entrou em contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro que informou sobre o inquérito em nota:



“Após tomar conhecimento de relatos do público presente no evento, a Delegacia do Consumidor (Decon) instaurou inquérito para apurar o crime de perigo para a vida ou saúde. Os organizadores do evento serão chamados para prestar depoimento e outras diligências estão em andamento para apurar os fatos”.

Vídeo pedindo desculpas

Na manhã desta quinta-feira (23/11), o CEO, Serafim Abreu, publicou um vídeo pedindo desculpas aos fãs da cantora Taylor Swift. O vídeo foi publicado nas redes sociais da Time For Fun (T4F). “De qualquer forma, quero aqui pedir desculpas a todos que não tiveram a melhor experiência possível. Entregar o melhor evento sempre será o nosso compromisso. Também peço desculpas pela demora em realizar esta manifestação pública, pois nosso foco estava em incorporar os aprendizados que tivemos’, disse.



Além disso, o CEO pediu desculpas também à família da fã Ana Clara Benevides. “Infelizmente, pela primeira vez em mais de 40 anos de atuação, tivemos uma fatalidade em um evento organizado pela T4F. Estamos absolutamente desolados, muito tristes, com a perda da jovem Ana Clara, apesar do pronto atendimento e de todos os esforços realizados pelas equipes médicas do evento e do hospital”, relatou Serafim Abreu.



Assista o vídeo completo:



*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

