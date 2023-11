Fãs gringos de Taylor Swift pedem o cancelamento de show em São Paulo

A turnê The Eras Tour da cantora Taylor Swift no Brasil segue rendendo e os acontecimentos viraram assunto internacional. Com isso, os fãs gringos fizeram uma campanha por meio das redes sociais pedindo que os shows de São Paulo, marcados para 24, 25 e 26 de novembro, no Allianz Parque, fossem cancelados.

Após a morte de Ana Clara Benevides, de 23 anos, que teve uma parada cardiorrespiratória, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, internautas expressaram preocupação com a segurança da artista.

De acordo com os fãs, Taylor Swift não estaria segura no Brasil e o melhor seria a volta dela para casa, pois a segurança dela estaria em primeiro lugar.



“Sinto muito pelos fãs no Brasil, mas a opção mais segura para Taylor é cancelar a etapa e voltar para casa imediatamente. Eu sei que ela vai odiar isso, mas ela definitivamente tem que colocar sua própria segurança em primeiro lugar nesta situação”, escreveu um fã.



I'm so sorry for the fans in Brazil but the safest option for Taylor is to cancel the leg and get home immediately. I know she'll hate this but she definitely has to put her own safety first in this situation https://t.co/z2RsGqjXfm — johann???????????? (@johannlindt) November 18, 2023

“Seu hotel vazou e milhares de pessoas estão ameaçando machucá-la. Não deveria ter chegado a esse ponto, mas Taylor precisa cancelar seus próximos shows no Brasil e ir para casa um pouco”, escreveu outra pessoa.



Her hotel leaked and thousands of people are threatening to hurt her. It shouldn’t have come to this but Taylor needs to cancel her upcoming shows in Brazil and go home for a bit. — ticketm*ster #1 enemy (@smalIreputation) November 19, 2023

“Se eu fosse Taylor, literalmente cancelaria o programa de hoje, deixaria o Brasil e nunca mais voltaria porque vocês estão agindo como malditos animais. Você sabe como é traumatizante acusar injustamente alguém de ser o culpado pela morte de alguém”, disse outro internauta.



if i were taylor i’d literally cancel today’s show and leave brazil and never return because y’all are acting like fucking animals. do you know how traumatizing it is to wrongfully accuse someone of being at fault for the death of somebody( — ty ? ???? (@owndiscomfort) November 20, 2023