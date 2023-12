Casal morre após incêndio em residência no interior do Ceará

Um casal morreu devido a um incêndio doméstico na madrugada desta quinta-feira (27/12) na cidade de Aracoiaba, no interior do Ceará. Os corpos foram resgatados e entregues à Perícia Forense, informa nota do Corpo de Bombeiros do Ceará ao Correio.

Foram necessários 5 mil litros de água para apagar as chamas, apontou a corporação. Além da casa, o fogo atingiu os dois carros do casal. As duas vítimas foram reconhecidas como Francisco Josimar Peixoto e Sandra Emília Gonçalves. O reconhecimento oficial será realizado durante a perícia.



A suspeita dos oficiais é que a casa pegou fogo por conta de um curto-circuito. O casal guardava grande quantidade de tecidos para comercialização em um dos quartos da residência, que teriam impulsionado as chamas. A perceber a cena, um vizinho teria pulado o muro e tentado socorrer Francisco e Sandra, mas não teve sucesso.

"Com profundo pesar lamentamos o falecimento das pessoas. Estamos ao lado dos familiares e amigos neste momento de dor", diz o comunicado oficial do Corpo de Bombeiros.