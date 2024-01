Homem que caiu de navio: ex-companheira dá detalhes do ocorrido

Carlos Alberto Mota Candreva, o homem que caiu do cruzeiro "Réveillon em Alto Mar" na madrugada de sábado (30/12) e segue desaparecido, teria caído após o término do relacionamento com a modelo Vitória Bárbara Momenso, 27. As informações são do g1.

O episódio mobilizou a tripulação, equipes de resgate e causou o cancelamento do show de Alexandre Pires, que se apresentaria pouco depois da queda do passageiro. As buscas por Carlos Alberto entraram no quarto dia nesta terça-feira (2/1).

A briga



Vitória revelou que tudo ocorreu muito rápido após uma discussão dos dois na primeira noite do cruzeiro. Carlos Alberto queria oficializar a relação dos dois, que era informal há dois anos.

“Ele achava que não poderia me ver com outra pessoa, que ele não ia aguentar”, contou Vitória ao g1.

Na sequência, eles conversaram sobre o futuro e definiram que deixariam de se envolver após o término do cruzeiro. "Nisso ele já fechou a cara. Ele ficou do meu lado e estava meio estranho, falando que o fiz de palhaço e se afastou", relembra a mulher.

Pouco tempo depois, Carlos teria retornado para o lado de Vitória na área superior da festa que eles estavam no Cruzeiro, voltou a dizer que estava sendo feito de trouxa e em seguida pulou no mar.

Depois de vê-lo se jogando ao mar, Vitória passou mal e precisou se amparada por médicos. No dia seguinte, ela prestou esclarecimentos à polícia quando desembarcou do navio.