Uma cobra píton-indiana albina de cerca de três metros foi encontrada no portão de uma casa em Indaial, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, nesta segunda-feira (1°/1), por bombeiros voluntários. O animal não estava ferido. A espécie é de origem asiática e tem uma coloração amarelada. Essa cobra não é venenosa, mas pode facilmente esmagar um humano adulto.

O bombeiros acreditam que a pitón albina estava em algum cativeiro. A equipe de resgate foi acionada por volta das 17h30. Os vizinhos viram o réptil e chamaram os bombeiros. Após o resgate, os socorristas entraram em contato com o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA).

Confira o vídeo: