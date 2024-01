Idoso sonha com ouro debaixo de casa, cava buraco e morre após escorregar

Um idoso, de 71 anos, morreu, nesta quinta-feira (4/1), após cair em um buraco de 40 metros escavado por ele mesmo dentro de casa, em Ipatinga, Minas Gerais. O homem, que não teve o nome identificado, estava em busca de ouro, mas não resistiu aos ferimentos.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBM/MG), testemunhas relataram que a vítima, há quatro meses, teve um sonho “revelação” sobre a presença do metal debaixo da própria residência. O idoso então começou a escavação de um buraco com cerca de 90 cm de diâmetro.



Conforme as autoridades, não se sabe quanto tempo durou o processo e nem como o idoso articulou a escavação, feita no piso da cozinha.

Na tarde de ontem, porém, ele estava retirando a água e a lama de dentro do buraco, mas acabou escorregando do assento de acesso, improvisado com cordas, sofrendo a queda até o fundo da escavação.



No momento do resgate, a vítima apresentava “politraumatismo, fraturas expostas nas duas pernas, fratura no quadril, laceração do abdômen e tronco, traumatismo craniano grave, escoriações generalizadas, mas já sem sinais de vida”.