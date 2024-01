Mulher e sobrinha são resgatadas de enxurrada por "corrente humana" em SP

Uma mulher e a sobrinha de 8 anos foram arrastadas por uma enxurrada na quarta-feira (3/4), após fortes chuvas atingirem Campinas, em São Paulo. As duas tentavam sair do carro quando foram levadas pela água. Felizmente, moradores que avistaram o momento de tensão, incluindo um idoso de 64 anos, se mobilizaram e formaram uma "corrente humana" para salvar as vítimas.

Em vídeos, que circulam pelas redes sociais, é possível ver que a mulher e a sobrinha foram arrastadas por alguns metros, assim como os moradores que tentavam ajudar, mas ninguém ficou gravemente ferido. Em entrevista à EPTV, afilhada da TV Globo, o idoso Antônio Vicente de Oliveira relatou como conseguiu realizar o resgate.

Veja o vídeo:

"Eu consegui segurar a mão e tirei a menina. Passaram na minha frente, a água já estava com menos força. Depois veio a tia dela e eu consegui segurar também. Eu estava preocupado com a menininha", afirmou Antônio.

Ao lembrar como tudo aconteceu, o idoso se emocionou. "A gente está passeando, aí vê uma situação assim. Eu tenho um netinho de 12 anos, tenho uma neta de 20. Eu fiquei preocupado", disse.

As fortes chuvas que atingiram Campinas nesta semana causaram alagamentos em imóveis, bloqueou ruas e derrubou árvores. A previsão meteorológica para esta sexta-feira (5/1) indica o tempo deve ficar parcialmente nublado no município.