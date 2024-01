Avião faz pouso de emergência depois de porta se abrir durante voo

Um Boieng 737-900 MAX da companhia americana Alaska Airlines teve que realizar um pouso de emergência por causa da abertura de uma porta durante o voo. O incidente ocorreu na tarde de sexta-feira (5/1), minutos depois da decolagem no aeroporto de Portland, nos Estados Unidos. Ninguém se feriu.

Segundo a empresa, o voo tinha como destino a cidade de Ontário, na Califórnia, e nele estavam 171 passageiros a bordo. A porta que se abriu era traseira e não estava em uso. O assento ao lado da abertura estava vazio.

A cabine se despressurizou rapidamente, o que obrigou os passageiros a colocarem máscaras de oxigênio, que caíram dos compartimentos da aeronave. A tripulação realizou uma descida de emergência, e o avião voltou em segurança para o aeroporto de onde partiu, em Portland.

A decolagem aconteceu às 17h06, horário local (22h06 em Brasília), e o pouso de emergência foi às 17h26 (22h26 em Brasília).

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a aeronave em voo com a porta aberta. "Acordei do cochilo pensando que era turbulência. Acontece que a parede do avião voou enquanto (o avião) estava no ar", publicou Vi Nguyen em seu perfil no Tik Tok.

Alaska Airlines plane door blows out mid-air, unoccupied seat ejected ????????. pic.twitter.com/hMMjWBIIGE — Total Randomness (@totalrondom) January 6, 2024

Em nota, a Alaska Airlines afirmou que investiga as causas do incidente. "[...] embora este tipo de ocorrência seja raro, a nossa tripulação de voo foi treinada e preparada para gerenciar a situação com segurança. Estamos investigando o que aconteceu".