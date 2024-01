Temporal em São Paulo causa estragos e deixa milhares de pessoas sem luz

As tempestades enfrentadas em São Paulo desde o início desta semana continuam a causar estragos. Após a forte chuva que caiu na tarde de terça-feira (9/1), milhares de casas voltaram a ficar sem energia elétrica. Segundo a Enel, empresa concessionária responsável pela distribuição e abastecimento de luz na capital paulista, a chuva de ontem agravou os impactos sobre a rede elétrica em alguns pontos da cidade.

Em nota, a empresa afirma que restabeleceu o serviço para mais de 60% dos consumidores afetados pelas chuvas. Cerca de 0,6% dos clientes foram impactados. “Mais de 800 equipes seguem trabalhando ininterruptamente, inclusive durante a madrugada, para restabelecer integralmente o fornecimento para todos”, informa a Enel.

Além da falta de fornecimento de luz, por conta das fortes chuvas e ventos que atingiram a região do município de Guarulhos, uma parte do telhado da Estação Aeroporto-Guarulhos da CPTM foi arrancada pelo vento, por volta das 16h de segunda-feira (8). Não houve feridos e nem interrupção da circulação dos trens da Linha 13-Jade.

Em nota, a CPTM diz que, enquanto o telhado não for refeito, os trens da Linha 13-Jade e do Expresso Aeroporto estão utilizando a mesma plataforma para embarque e desembarque de passageiros, sem afetar a circulação de trens ou cancelamento de viagens.

“A equipe de manutenção trabalhou durante toda a madrugada desta terça-feira (9/1) para retirar as telhas que estavam no rio e na avenida, além de realizar inspeção para garantir que não havia telhas soltas na estrutura. O planejamento e o cronograma de obras para recomposição do telhado estão sendo definidos, bem como a contratação emergencial de empresa para executar os serviços”, reforça a empresa.



Aviso de perigo potencial

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE) informou que, entre o meio da tarde e as primeiras horas da noite desta quarta-feira, a combinação de calor e chegada da brisa marítima pode gerar áreas de instabilidade, provocando chuvas em forma de pancadas isoladas com intensidades moderada à forte. Os dados do centro mostram que os primeiros 10 dias do mês acumularam, até o momento, 42,8mm, o que representa aproximadamente 16,7% dos 256,5mm esperados para janeiro inteiro.



De acordo com a previsão do Inmet, São Paulo está sob aviso de Perigo Potencial, com chuvas intensas. O aviso começou hoje, às 10h20, e vale até amanhã, quinta-feira, às 11h. O instituto alerta para a queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

A previsão para a quinta-feira é de sol pela manhã, mas com possibilidade de chuva isolada. Pela noite, a expectativa é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no estado.



*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro