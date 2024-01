Vídeo mostra outro buggy que sofreu tentativa de assalto nas dunas do Ceará

Segundo André Araújo, turista que estava no primeiro buggy, no primeiro momento eles acharam que fazia parte de uma brincadeira, somente após ouvir os tiros perceberam a gravidade da situação - (crédito: Reprodução/Redes Sociais) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Em novo vídeo é possível ver um segundo buggy fugindo dos criminosos armados gravado por turistas que sofreram uma tentativa de assalto nas dunas da praia do Cumbuco, no Ceará. O ocorrido foi na manhã da última terça-feira (9/1), ao perceber a ação dos criminosos, o motorista do veículo de trás desviou o caminho. Veja:

Segundo André Araújo, um dos turista que estava no primeiro buggy, inicialmente eles pensaram que tudo fazia parte de uma brincadeira, somente após ouvir os tiros perceberam a gravidade da situação. “Estávamos em dois buggys, o primeiro estava a esposa do meu pai, eu e minha namorada, e logo atrás vinha um com meu pai, minha irmã e minha cunhada. Pedimos que nosso passeio fosse com emoção. A nossa ingenuidade foi tão grande, que primeiro achamos que era encenação”, contou à TV Cidade Fortaleza.

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará, os bandidos já foram identificados, mas estão foragidos. Em nota, a Secretaria Pública e Defesa Social (SSPDS), informou que equipes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) reforçam as ações de policiamento na região.