Lula garante apoio do governo federal ao RJ, após fortes tempestades

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone, neste domingo (14/1), com os prefeitos do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), e de Belford Roxo (RJ), Wagner Carneiro (Republicanos), e garantiu “todo apoio do governo federal ao trabalho das prefeituras e assistência da população atingida pelas chuvas”. A tragédia no estado soma, até o momento, 11 mortos e dois desaparecidos.



“O presidente também conversou com os ministros Waldez Góes (Integração e do Desenvolvimento Regional) e Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), para acompanharem os trabalhos das equipes de assistência e de infraestrutura”, diz o Palácio do Planalto em nota.

Waldez deve viajar nesta segunda (15), com uma equipe do governo federal, ao Rio de Janeiro para acompanhar a situação e auxiliar os afetados pelas chuvas. Mais cedo, o ministro colocou à disposição da capital fluminense recursos e agentes da Defesa Civil nacional.

“Estamos acompanhando de perto a situação do Rio de Janeiro e iremos fazer tudo o que for necessário para atender a população afetada", destacou o ministro. “Estamos prontos para enviar uma equipe da Defesa Civil Nacional para dar apoio no atendimento à população atingida e nos procedimentos necessários para a solicitação de recursos federais”.

Wellington Dias afirmou que colocou a equipe de sua pasta à disposição de Belford Roxo e que orientou “a decretação de emergência e devemos fazer a antecipação do pagamento do Bolsa Família para todos os beneficiários que estejam nas áreas de risco”.

Paes decretou estado de emergência na capital fluminense. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou, no sábado (13), o risco de fortes chuvas em regiões dos estados do Rio, Espírito Santo e Minas Gerais. Em São Paulo, tempestades atingem a cidade desde sexta (12) e duas pessoas morreram em decorrência do alto volume de água.

Um menino de seis anos ficou preso e morreu dentro de um veículo arrastado por uma enxurrada na Estrada das Marrecas, em Juquitiba (SP). O avô do menino não percebeu o volume da água sobre a estrada e quando tentou cruzar o local, o carro acabou sendo arrastado para dentro de um lago, como informou a Secretaria de Segurança Pública.

Já em São Bernardo dos Campos (SP), um homem de 49 anos teve a casa atingida por um deslizamento de terra. A esposa e a filha estavam no local, mas não se feriram.