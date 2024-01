Pelo menos 11 pessoas perderam as vidas e duas estão desaparecidas após as fortes chuvas que castigaram o estado do Rio de Janeiro causarem alagamentos - (crédito: BRUNO KAIUCA / AFP) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro compartilhou detalhes sobre uma das pessoas desaparecidas no estado após as fortes chuvas deste fim de semana. Uma mulher desapareceu após o carro onde ela estava ter caído no rio Botas, no sábado (13/1). O veículo foi arrastado pela enxurrada em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O Corpo de Bombeiros segue nas buscas pela vítima, que não teve a identidade divulgada. Além dela, uma criança também está desaparecida em São João de Meriti. Pelo menos 11 pessoas morreram.

O governo federal adiantou, à CNN, que vai reconhecer estado de emergência no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, em medida que será oficializada no Diário Oficial da União. A medida agiliza recursos para sanar os prejuízos causados pelos temporais.

As chuvas atingiram com mais intensidade a zona norte do Rio e municípios próximos da região metropolitana — onde se concentram as mortes, causadas por deslizamento de terra, afogamentos e descarga elétrica.

Em trechos da Avenida Brasil, que liga o centro à zona oeste da cidade, a água acumulada chegou a superar o capô dos automóveis e bloqueou a via durante a noite. Além disso, diversas linhas de ônibus deixaram de circular, e pelo menos quatro estações do metrô tiveram de fechar temporariamente no domingo (14/1), por causa do acúmulo de água nos trilhos.

Algumas regiões da cidade registraram um acumulado de mais de 200 milímetros de chuvas nas últimas 24 horas, superando em um dia a previsão para todo mês de janeiro. O Corpo de Bombeiros do Rio respondeu a 200 ocorrências relacionadas às chuvas, principalmente para realizar resgates e intervenções contra enchentes e deslizamentos de terra.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, recomendou que os moradores permaneçam em casa ou em locais seguros, e evitem se deslocar para evitar "atrapalhar os agentes públicos e colocar em risco sua vida".

Segundo o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, onze municípios cariocas estão em alto risco de alagamentos e enxurradas: Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Maricá, Niterói, Japeri, Seropédica e Rio de Janeiro.

Com informações da AFP