A pastora e ex-deputada federal Flordelis, de 62 anos, terminou o relacionamento de quatro anos com o produtor musical Allan Soares, de 24 anos. A pastora está presa para cumprir a condenação de quase 50 anos pela morte do marido, Anderson do Carmo, que também era pastor.

Flordelis, chamada pelos próximos de Mãe Flor, teria colocado fim na relação durante uma visita no namorado na penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó, em Bangu, no Rio de Janeiro.

O rompimento foi publicado pela coluna True Crime, do jornal O Globo, que listou três motivos para o fim da relação. Primeiro por causa do distanciamento, e, segundo, porque parte dos filhos adotivos de Flordelis não a visitavam na penitenciária porque as visitas eram usadas por Allan. Por fim, o colunista diz que alguns filhos não aprovavam o relacionamento e consideravam Allan “um aproveitador”.

A equipe de defesa de Flordelis também não aprovava o relacionamento da pastora. "Você é acusada de matar seu marido e quer se casar com outro. O que você acha que a opinião pública vai pensar?", teria dito Janira Rocha, coordenadora da defesa da ex-parlamentar.

Em junho de 2023, Flordelis acionou um cartório para retirar o sobrenome do ex-marido e pediu autorização para se casar dentro da penitenciária, pois só assim, o casal teria acesso ao quartinho para visitas íntimas.

Na época, a defesa da pastora tentava que ela saísse da cadeia e fosse para prisão domiciliar. Mas após o pedido de casamento, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de prisão domiciliar à condenada. Os advogados atribuem a negativa a alta exposição do relacionamento.

Allan deu uma entrevista para a TV Record dizendo que amava a pastora como nunca havia amado ninguém na vida. "A Flordelis é o chão que eu piso, o sol que me ilumina, o ar que respiro. E garanto a todos que ela é inocente. A verdade vai aparecer e a tão sonhada volta por cima vai chegar em breve. Deus vai nos surpreender", disse o produtor musical.

A defesa junto ao casal decidiram que o romance seria menos público, e passaram dois meses assim.