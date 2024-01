Imagens surpreendentes da formação de um tornado na zona rural de Mandaguari, no Paraná, foram flagradas nesta sexta-feira (19/1) pelo técnico em meteorologia Acácio Cordioli, dono do canal no Youtube De olho no céu.

Ele compartilhou o registro e afirmou que "depois de anos de persistência e muito trabalho" ele conseguiu fazer a imagem que sempre buscou. Acácio garantiu também que pretende compartilhar um outro vídeo de detalhes sobre o registro.

Veja o vídeo:

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para a região neste sábado (20/1) é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas e de chuvas isoladas no domingo (21). Não há relatos de feridos por causa da tempestade na sexta.