O maior tremor de terra da história do Brasil foi registrado neste sábado (20/1), no município de Tarauacá. O terremoto atingiu 6,6 graus na Escala Richter, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. A instituição informou, ainda, que o Peru também foi afetado pelo temor.

O tremor ocorreu por volta das 18h31 do sábado. Não há registro de danos, até o momento. Isso porque o terremoto ocorreu a 614,5 quilômetros de profundidade e não foi sentido pela população.

O local já foi palco de outro tremor de intensidade relevante: 6,5 graus em 7 de junho de 2022. De acordo com especialistas, os tremores ocorrem pela proximidade do Acre com a Cordilheira dos Andes, uma das zonas com maior atividade sísmica da Terra.

Antes dos tremores no Acre, o maior terremoto foi registrado em Mato Grosso, na região da Serra do Tombador, em 31 de janeiro de 1955. Na ocasião, o abalo alcançou os 6,2 graus na Escala Richter.

Com informações da Agência Brasil



Saiba Mais Brasil PM e esposa são presos por estuprar filhos e divulgar imagens na web

PM e esposa são presos por estuprar filhos e divulgar imagens na web Brasil Banhistas são atingidos por raio em Praia Grande, no litoral de SP

Banhistas são atingidos por raio em Praia Grande, no litoral de SP Brasil Confira o resultado da Mega-Sena 2678 deste sábado; prêmio é R$ 31 milhões

Confira o resultado da Mega-Sena 2678 deste sábado; prêmio é R$ 31 milhões Brasil Homem morre após abordagem de seguranças no Metrô de Salvador; Polícia investiga

Homem morre após abordagem de seguranças no Metrô de Salvador; Polícia investiga Brasil Mega-Sena: sorteio deste sábado (20/1) acumula e prêmio chega a R$ 38 milhões

Mega-Sena: sorteio deste sábado (20/1) acumula e prêmio chega a R$ 38 milhões Brasil Primeiras vacinas contra a dengue chegam ao Brasil; são 750 mil doses