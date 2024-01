Banhistas são atingidos por raio em Praia Grande, no litoral de SP

Ao menos quatro banhistas que estavam na praia de Vila Caiçara, em Praia Grande, no litoral de São Paulo, foram atingidos por um raio na tarde deste sábado (20/1). Uma das vítimas, uma idosa, morreu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, em publicação nas redes sociais, eles foram chamados para socorrer uma vítima do sexo feminino que teria sido atingida por descarga elétrica e encaminhada em estado grave após parada cardiorrespiratória.

Após deixá-la no hospital, a corporação foi alertada de que outras três vítimas também tinham sido atingidas e também foram encaminhadas para o hospital.

Por volta das 13h38 de hoje na praia de Caiçara na cidade de Praia Grande, o CB foi chamado para pessoas atingida por descarga elétrica (por raio). Informações sobre as vítimas abaixo: pic.twitter.com/ppMTZxD2Br — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) January 20, 2024

Na nota, os Bombeiros revelaram ainda que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionado para socorrer outras vítimas.

A Prefeitura de Praia Grande, contudo, confirma três vítimas até a publicação dessa matéria. Duas com ferimentos leves e que seguem em observação, e outra que morreu no hospital.

Veja a nota da Prefeitura na íntegra

A Prefeitura de Praia Grande informa que por volta das 14h15 deste sábado, dia 20, três pessoas foram feridas com a queda de um raio na praia do Bairro Caiçara. O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados. Duas vítimas apresentaram ferimentos leves e seguem em observação no PS Central, Bairro Guilhermina. Já a terceira vítima foi encaminhada em estado grave à UPA Samambaia, em parada cardiorrespiratória, e acabou indo a óbito.

A Prefeitura ressalta ainda que a Defesa Civil de Praia Grande realiza constantes ações de conscientização junto a banhistas sobre os riscos dos raios, com distribuição de panfletos informativos ao longo de toda orla e em todas as 10 arenas do Estação Verão Show; além de instalação de faixas informativas espalhadas ao longo do calçadão da praia.

Os Guardas Vidas também realizam essa ação constante de conscientização junto aos banhistas. Caso a população perceba os primeiros sinais de chuva e raios, a orientação é que deixem a orla o mais breve possível.