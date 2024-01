Mulher de 51 anos é encontrada morta na porta de apartamento em BH

Uma cena de violência chocou moradores de um prédio no Bairro Califórnia, região Noroeste de Belo Horizonte, neste domingo (21/1). Uma mulher, de 51 anos, foi encontrada morta na porta de seu apartamento, do qual havia se mudado há quase seis meses.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, ela foi encontrada caída de bruços no chão e com o rosto ensanguentado. No dia anterior, a PM recebeu uma denúncia anônima de que uma mulher estaria sendo agredida por seis homens, supostamente traficantes, que tentavam expulsá-la de um apartamento, o mesmo onde o corpo foi encontrado neste domingo.

À polícia, vizinhos contaram que a mulher foi vista, pela última vez, por volta das 23h do sábado (20/1), após participar de uma reunião de condomínio do prédio. Ela aparentava sinais de embriaguez. O apartamento, segundo a PM, estava trancado com cadeado.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima morava no local com o ex-marido, mas, depois da separação, se mudou, em agosto, e o homem ainda ficou no apartamento por mais tempo. Em dezembro, ele teria oferecido o imóvel como pagamento de dívidas de drogas a um grupo de traficantes.

A mulher, segundo a PM, só ficou sabendo do caso no sábado (13/1), quando foi ao apartamento e se deparou com quatro homens, que fizeram ameaças a ela e tentaram tomar suas chaves do imóvel. Ela tinha uma medida protetiva contra o ex-marido, que já havia a agredido quando eram casados.

As causas do crime ainda não foram esclarecidas. A perícia da Polícia Civil (PCMG) esteve no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado.