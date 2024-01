O episódio ocorrido em um hotel localizado na praia de Porto de Galinhas, em Pernambuco, chamou a atenção para a possibilidade de existir câmeras escondidas em quartos de hóspedes. Na ocasião, uma casal de turistas descobriu que havia equipamentos espiões em frente da cama do flat.

Os hóspedes ficaram nas dependências do hotel entre os dias 13 e 17 deste mês. A descoberta ocorreu quando a esposa estava no quarto e ouviu um barulhos que vinha de um local próximo à televisão. Ela então notou um objeto que parecia ser um receptor de tomada, de onde vinha o barulho.

Ao examinar a tomada com a lanterna do celular, a esposa percebeu que se tratava de uma câmera que, assim como a televisão, estava virada para cama. Ao averiguar o local e usando o celular como um aliado na descoberta, a mulher seguiu uma das dicas para checar se o recinto estava sendo vigiado por câmeras escondidas.

O caso de Porto de Galinhas não é único. Até mesmo um filme já foi feito com a temática, o suspense Temos Vagas (2027). Para quem já ficou na dúvida se estava sendo espiado, a empresa de Cybersegurança Karpesky listou quatro maneiras de identificar a existência de câmeras em um recinto.

Equipamentos podem ser aliados

Opções como detectores de radiação eletromagnética, detectores ópticos e outros equipamentos para detectar câmeras escondidas podem ser usados para verificar cada cômodo. Os mais baratos, de acordo com pesquisas de mercado feitas pela Karpesky, custam a partir de US$ 3.

Os detectores ópticos são os mais simples e podem ser montados manualmente. Para que esse equipamento seja aliado na busca por espiões, é preciso o acoplá-lo a LEDs vermelhos e um filtro de luz vermelha. Direcione a luz para o local da câmera suspeita e olhe através do filtro – qualquer lente da câmera à vista aparecerá como um ponto brilhante. Tenha em mente que o alcance de tal dispositivo não excederá dez metros.

Se você decidir verificar por si mesmo, preste atenção especial ao banheiro e ao quarto, onde as imagens comprometedoras podem ser filmadas, bem como aos detectores de fumaça e eletrodomésticos, esconderijos comuns. Verifique também pinturas, relógios, vasos de flores e até brinquedos.

Smartphone

Apague as luzes e feche as cortinas (a sala deve estar escura), ligue a lanterna e a câmera do telefone e aponte-as onde você acha que um dispositivo escondido pode estar à espreita. Se suas suspeitas estiverem corretas, logo verá um brilho na tela do smartphone. Se você não puder usar a câmera e a lanterna do telefone simultaneamente, use uma lanterna separada.

Em alguns casos, você pode até mesmo checar sem uma lanterna. Muitas câmeras espiãs usam iluminação infravermelha para filmar no escuro. É invisível ao olho humano, mas não à câmera de um smartphone. Ao filmar no escuro, a fonte de luz infravermelha aparecerá na tela como um ponto pulsante

Lembre-se de que a câmera principal do seu smartphone pode não funcionar, porque provavelmente tem um filtro de luz infravermelho, então a câmera frontal é uma aposta melhor. Você pode testar em um controle remoto de TV para descobrir se seu smartphone é suficiente para o trabalho.

Aplicativo

Há aplicativos para localizar câmeras espiãs. Um exemplo é o app Glint Finder, que detecta o brilho (ou contraste de tela) quando a luz de uma lanterna atinge a lente. Depois que isso acontecer, basta verificar as áreas para quaisquer possíveis câmeras escondidas.

Contrate um profissional

Os exemplos acima tratam-se de possibilidade de buscar indícios de câmeras escondidas em locais como quarto de hotel e casas alugadas. A maneira mais confiável de checar se há — ou não — essas filmadoras é por meio da análise de um especialista.

O Correio conversou com Celso Ferro, consultor em segurança e inteligência empresarial. Segundo ele, essas equipes utilizarão equipamentos profissionais capazes de atestar a presença de espiões ocultos em determinado recinto.

Ele, que afirmou não confiar em equipamentos e aplicativos amadores de detecção de câmeras, disse que a vistoria profissional também pode checar a presença de microfones escondidos. "É preciso realizar varreduras ambientais e eletrônicas. Só desta maneira é possível descobrir se há equipamentos escondidos", consluiu o especialista.