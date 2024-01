Entenda mega-assalto milionário de cigarros em plena rodovia de SP

Na manhã de terça-feira (23/1), um motorista de caminhão foi sequestrado e mantido refém durante mega-assalto na Rodovia Anchieta, na altura da cidade de Cubatão, em São Paulo. O alvo da quadrilha, composta por pelo menos 20 criminosos, era a carga de cigarros, que equivalia a mais de R$ 7 milhões, segundo confirmação da Polícia Civil.



O motorista foi mantido refém por cerca de duas horas e liberado em Itariri, município do Vale do Ribeira. Ao todo, 17 pessoas foram presas, sendo 15 com idades entre 18 e 38 anos e dois menores de idade, com 15 e 16 anos.

Quando a Polícia Militar Rodoviária chegou ao local do assalto, encontrou os suspeitos transferindo a carga de cigarros para outro caminhão. A gangue estava armada e, com a abordagem da polícia, iniciou-se uma troca de tiros. Um suspeito ficou ferido e foi levado a um hospital local, onde ficou sob escolta da PM.

O motorista do caminhão foi encontrado na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, km 376, em Miracatu, e foi levado para a delegacia da cidade.

Sete criminosos foram presos enquanto tentavam fugir. Outros três estavam armados e atiraram contra os policiais, mas foram baleados e morreram no local. Mais sete foram detidos após a troca de tiros.

Enquanto patrulhavam a rodovia, policiais militares do Tático Ostensivo Rodoviário, do 1º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, encontraram mais dois indivíduos envolvidos no crime. As armas que eles portavam foram capturadas e os dois, que eram menores de idade, foram apreendidos.