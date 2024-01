Preso o foragido da polícia que assaltou mansão no Lago Sul após "saidão"

Um preso foragido do “saidão” e um comparsa foram presos pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por roubo a uma mansão no Lago Sul. O crime ocorreu em 15 de maio do ano passado, mas a dupla foi detida nesta terça-feira (23/1).

À época do crime, os assaltantes, de 40 e 41 anos, invadiram a residência e, armados, mantiveram a vítima sob restrição. Eles roubaram um carro, relógios de luxo, dólares, euros, além de uma caneta avaliada em R$ 2 mil.

Ao longo das investigações, a PCDF, por meio da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul), identificou e prendeu os criminosos. Um dos envolvidos havia sido beneficiado pela Justiça com a saída temporária do Dia das Mães, em maio do ano passado. Porém, não retornou à unidade prisional e cometeu o assalto enquanto estava foragido.

A dupla tem antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo e furtos. Caso sejam condenados nesse assalto, podem pegar de 6 a 15 anos de prisão.