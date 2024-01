Brasilienses estão com viagem marcada para curtir o carnaval

Tradição, glitter e ânimo! Assim Graziela Borges, 47 anos, pretende passar o feriado de carnaval. Moradora de Brasília, a empresária tem como destino a cidade de Diamantina (MG), que considera mais próxima ao Distrito Federal e oferece festas de rua tradicionais. A escolha também se deu devido aos altos preços da primeira opção de passeio, Salvador (BA), que estava com passagens aéreas acima do valor esperado.

"Pretendo ficar lá cinco dias com meu esposo, saindo daqui na sexta-feira e retornando na terça-feira. No geral, somos muito organizados e já montamos o nosso roteiro, que alia a festa com o que mais a cidade tiver a oferecer em relação a passeios", contou Graziela. Em vista do custo e da distância mais curta — cerca de 726 km —, o casal irá de carro. "Ainda assim, acredito que os gastos que mais pesarão no bolso serão com gasolina e pedágio", detalhou.

Quem também optou pelas cidades históricas de Minas Gerais foi a publicitária Renata Campos, 27, que comprou um pacote de viagem para Ouro Preto, onde vai passar a festa ao lado de amigos de Brasília, Goiânia, São Paulo e Belo Horizonte. Ao todo, investiu R$ 7 mil com hospedagem e passagens aéreas. "Optei pela agência porque estou sem tempo para fazer eu mesma. Ficou acima do que eu pretendia gastar, mas estou com tudo reservado e acho que os riscos são menores. Valeu a pena", garantiu.

Rumo ao Nordeste

Com seus badalados trios elétricos, Salvador é um dos destinos mais procurados pelos brasilienses, conforme levantamento da agência de turismo CVC. Porto Seguro, Maceió, Natal, Fortaleza e Recife também são rotas bastante buscadas. A empresa ainda ressaltou que a demanda por viagens no carnaval para destinos nacionais cresceu 35% neste ano em relação a 2023.

Thomás Oliveira, 22, já está com a maior parte da viagem para Salvador bem programada. A escolha se deu pelas boas indicações que recebeu de amigos, com quem aproveitará o feriado. O gestor de educação pretende passar 12 dias na cidade, e os passeios já foram planejados. "Pretendemos conhecer o complexo de bares no Rio Vermelho, o show do Camarote Club, a praia do Flamengo e os passeios de lancha", comentou o jovem, que ficará na casa de um colega. "Por sorte, comprei as passagens aéreas com antecedência e os valores não ficaram tão altos", completou.

Segundo a agência TZ Viagens, os pacotes para Salvador incluem passagem aérea e hospedagem, e custam em torno de R$ 3.500. O mesmo preço vale para Florianópolis, classificada como o terceiro destino mais procurado, devido à tranquilidade de suas praias. Em primeiro lugar, a empresa elegeu o Rio de Janeiro como a rota mais desejada pelos turistas brasilienses. Para a Cidade Maravilhosa, os pacotes chegam a custar R$ 7 mil, também incluindo passagem aérea e hospedagem, além do ingresso para a Marquês de Sapucaí. "São Paulo, que ano passado estava melhor posicionada, sofreu uma queda este ano, dando lugar à capital da Bahia", ressaltou Luiz Câmara, consultor de turismo da TZ Viagens.

Rotas internacionais

A demanda por viagens internacionais também está alta, como destacou a CVC. Os destinos mais procurados para este período são Orlando, nos Estados Unidos; Buenos Aires, na Argentina; Punta Cana, na República Dominicana; Paris, na França; e Roma, na Itália.

Em concordância, a agência Cays Turismo ainda acrescentou Portugal como mais uma rota procurada. A empresa citou também a busca por cruzeiros, com destino ao Caribe (custando cerca de R$ 25 mil, para casal, com hospedagem inclusa, por uma semana) e aos Emirados Árabes (R$ 20 mil, para casal, com hospedagem inclusa e por oito dias).

Procurados pelo Correio, o Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek e a Rodoviária Interestadual de Brasília informaram que ainda não possuem uma previsão sobre o fluxo de passageiros.