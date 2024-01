O Brasil perdeu dois pontos e caiu 10 posições no Índice de Percepção de Corrupção (IPC) de 2023. Segundo dados divulgados nesta terça-feira (30/1) pela entidade Transparência Internacional, o país ocupa a 104ª colocação entre os 180 países avaliados. O IPC é o maior indicador de corrupção do mundo e avalia os países com notas em uma escala entre 0 e 100. Quanto maior a nota, maior é a percepção de integridade do país.

Segundo a Transparência Internacional, os 36 pontos alcançados pelo Brasil em 2023 representam um desempenho ruim, pois coloca o país abaixo da média global, que é de 43 pontos, da média regional para as Américas (43 pontos), da média dos Brics (40 pontos) e ainda mais distante da média dos países do G20 (53 pontos) e da OCDE (66 pontos).

Brasil no Índice de Percepção de Corrupção (foto: Divulgação/Transparência Internacional)

"Os anos de Jair Bolsonaro na Presidência da República deixaram a lição de como, em poucos anos, podem ser destruídos os marcos legais e institucionais anticorrupção que o país levou décadas para construir, e o primeiro ano de Luiz Inácio Lula da Silva na Presidência deixa a lição de como é (e ainda será) desafiadora a reconstrução", aponta a Transparência Internacional.

A entidade também destaca que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem falhando na reconstrução dos mecanismos de controle da corrupção e, junto deles, do sistema de freios e contrapesos democráticos.

Veja o ranking de países no Índice de Percepção de Corrupção:

1 - Dinamarca: 90 pontos

2 - Finlândia: 87 pontos

3 - Nova Zelândia: 85 pontos

4 - Noruega: 84 pontos

5 - Cingapura: 83 pontos

6 - Suécia: 82 pontos

7 - Suíça: 82 pontos

8 - Holanda: 79 pontos

9 - Alemanha: 78 pontos

10 - Luxemburgo: 78 pontos

Países com menor pontuação:

Turcomenistão: 18 pontos

Guiné Equatorial: 17 pontos

Haiti: 17 pontos

Coreia do Norte: 17 pontos

Nicarágua: 17 pontos

Iêmen: 16 pontos

Sudão do Sul: 13 pontos

Síria: 13 pontos

Venezuela: 13 pontos

Somália: 11 pontos