Imprensa internacional destaca luta por demarcação de terra indígena no Brasil

A demarcação de terras indígenas é um debate brasileiro, que assim como a luta indígena ultrapassa fronteiras. Uma reportagem do Washington Post aborda a questão, ao contar a história do povo Guarani, um dos maiores grupos indígenas da América do Sul, mas que vivem no menor território indígena oficialmente reconhecido do Brasil. A reportagem conta que cansados de esperar, o povo decidiu "tomar" a própria terra.

O local na Grande São Paulo, foi povoada aos poucos, os primeiros indígenas a chegarem no território a chegar foi a família de Benites, uma jovem de 16 anos, e a cada dia mais Guaranis aderiram a investida. Para dar credibilidade à luta, a família da jovem decidiu promover o primeiro nascimento do território.

A jovem entrou em trabalho de parto na comunidade, mas após quatro horas, a família decidiu levar a mãe ao hospital. O nascimento, contudo, ocorreu a 10 minutos da comunidade, nas margens de uma rodovia. Frustrados por não conseguir o primeiro nascimento da terra a comunidade ainda luta pela reconhecimento de território.

A história na imprensa internacional

A reserva de Jaraguá fica em São Paulo, que a princípio, foi criada pelo governo brasileiro para uma família indígena. Seu tamanho é de quatro acres entre duas rodovias e próximo há um pátio de ônibus e uma loja de equipamentos de construção. Mas, nos últimos anos, o local atraiu centenas de pessoas, transformando esse pedaço de terra em um campo de batalha nacional sobre uma das questões mais debatidas no Brasil: Qual a quantidade de terras que os povos indígenas merecem?

O jornal norte-americano sinaliza que a polícia brasileira não entra em consenso sobre o tema a anos, e pontua que de um lado está o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que assinou uma série de decretos aumentando as terras indígenas em um país onde elas já representam 13% da área. Do outro lado estão grupos conservadores que durante o último governo aprovaram legislações que restringiram terras a comunidades tradicionais. As discussões seguem após Lula ter vetado o Marco Temporal aprovado pelos parlamentares, e depois houve a anulação do veto pelo próprio Congresso.



Os Guaranis, incapazes de se acomodar nos quatro acres, se espalharam pelas favelas. Muitos esperam que o governo brasileiro aprove um plano há anos parado que explodiria o território para mais de 1.300 acres, de acordo com a sugestão Ministério da Justiça em uma avaliação de 2015.

O Correio entrou em contato com o Ministério dos Povos Indígenas e a Funai para tentar ouvir mais detalhes sobre o caso. Em caso de resposta, o texto será atualizado.