A ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou, na manhã desta quinta-feira (1º/2), a reativação do Centro de Operações e Emergência (COE) de Arboviroses como mais um braço para combater a dengue, doença que tem se tornado uma epidemia no Brasil.

O anúncio foi feito durante a abertura da 1ª reunião ordinária da Comissão de Intergestores Tripartite, realizada na sede da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), em Brasília.

“Diante de um quadro de preocupação (da dengue) e, para que possamos agir de uma forma mais célere, organizando o sistema de saúde, o Ministério da Saúde decidiu estabelecer um Centro de Operações e Emergência, de maneira a coordenar essas ações e também junto a outros ministérios importantes nesse momento”, anunciou a ministra.

A ministra também voltou a falar da importância da vacina, mas reafirmou que o imunizante não é a resposta principal para o cenário atual. “A vacina é esperança, instrumento fundamental, mas não é resposta em situação de crise”, acrescentou. Na reunião, foi anunciado que a vacina começará a ser distribuída na semana que vem.



Trindade ainda ressaltou mensagem de mobilização nacional, o ‘Brasil contra a dengue’. “Precisamos nesse momento ver uma ação que é de governo, mas é de sociedade. "Quero fazer um chamamento público para proteger a nossa população, previnir, uma vez que sabemos que a maior parte dos focos se encontra nas casas”, finalizou.

O COE de Arboviroses já tinha operado no início do ano passado, mas foi desativado em junho, devido à queda dos casos. As arboviroses correspondem aos casos de dengue, chikungunha e zika.