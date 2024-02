Câmera corporal gravou momento em que PM da Rota é baleado em SP

Um vídeo gravado pela câmera corporal do soldado Samuel Wesley Cosmo — da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar da Polícia Militar (Rota) — mostra o exato momento em que o agente é atingido com um tiro por um homem. A ação ocorreu nesta sexta-feira (2/2) em Bom Retiro, Santos, litoral de São Paulo. Cosmo não resistiu ao disparo e morreu no hospital.



O vídeo foi obtido pelo portal g1.

Pelas imagens, é possível observar Cosmo andando por uma viela ao lado de outros dois policiais. Eles vão até o fim de um corredor, quando o soldado volta e dá de frente com o atirador e recebe o disparo. O homem vestia um casaco azul.

Cosmo foi velado na tarde deste sábado (3/2) na capital paulista.