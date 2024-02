Ação da Rota na Baixada Santista deixa dois mortos e um policial baleado

Na madrugada deste sábado (3/2), dois homens morreram durante troca de tiros com agentes da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar da Polícia Militar (Rota), que realizavam patrulhamento na baixada santista. Os casos aconteceram separadamente, um em Santos e outro em São Vicente. Ambas as ações ocorreram após deflagração da Operação Escudo, que investiga os responsáveis pela morte do soldado da rota Samuel Wesley Cosmo — que foi atingido em patrulhamento na sexta-feira (2/2).

Um dos policiais que estava na ação, de 33 anos, foi atingido de raspão no braço, na Avenida Francisco da Costa Pires, em Santos. Um homem, ainda não identificado, morreu depois de disparar contra os oficiais em serviço, de acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP). O homem chegou a ser levado para o Hospital Vicentino, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, foram apreendidos uma pistola de calibre 9 centímetros e uma sacola com crack e maconha.

O outro caso, em São Vicente, aconteceu da mesma maneira: um homem não identificado atirou contra agentes na avenida Sambaiatuba, no bairro Jóquei Club. Conforme a SSP, os oficiais da Rota deram ordem de parada ao suspeito, que fugiu a pé e atirou em direção dos policiais. Eles revidaram e atingiram o homem, que foi socorrido, porém também não resistiu.

Os dois casos ocorreram após um nova fase da Operação Escudo, que foi deflagrada na região após a morte do soldado da rota Samuel Wesley Cosmo — que foi atingido em patrulhamento na sexta-feira (2/2). As ações deste sábado buscam os responsáveis pela morte do oficial.

No X (antigo Twitter), o secretário da Segurança Pública do estado, Guilherme Derrite, confirmou as ocorrências e disse que os suspeitos foram neutralizados pelas equipes da Rota. "Seguimos em operações", acrescentou.