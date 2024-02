Uma comerciante judia de Arraial d’Ajuda, em Porto Seguro, sul da Bahia, sofreu ataques antissemita de uma cliente estrangeira e teve o estabelecimento depredado na última sexta-feira (2/2). Imagens que circulam nas redes sociais mostram a agressora chamando a comerciante identificada como Herta Breslauer de "sionista" e "assassina de criança".

Além de proferir ofensas verbais, a mulher depredou a loja e quebrou mercadorias que estavam na estante e em seguida gritou "vou te pegar, maldita sionista". Homens que estavam próximo ao local imobilizaram a agressora e a levaram para fora do estabelecimento.

A vítima registrou um boletim de ocorrência na 2ª Delegacia Territorial de Arraial D'Ajuda no mesmo dia da agressão sofrida e gravou um vídeo em frente ao local. "Ela entrou (na loja), me agrediu, me bateu. Destruiu minha loja. Simplesmente pelo fato de eu ser judia", disse a comerciante.

A Polícia Civil informou que a agressora foi identificada, mas ainda não foi localizada. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia informou que um inquérito policial foi instaurado para apurar os crimes de racismo, ameaça, dano e lesão corporal.

Segunda a pasta, a proprietária da loja foi "agredida por outra mulher, que desferiu ofensas por conta da religião da vítima". "Guias periciais foram expedidas e diligências estão sendo realizadas para localizar a autora", disse a secretaria, em nota.

A Confederação Israelita do Brasil (Conib) e a Sociedade Israelita da Bahia denunciaram o caso através das redes sociais e consideraram agressão um caso de antissemitismo e crime de ódio.

“A Conib e a Sociedade Israelita da Bahia denunciam a repugnante agressão contra uma comerciante judia em Arraial da Ajuda, na Bahia, pelo simples fato de ela ser judia. Uma agressão covarde, antissemita, que deve ser investigada como crime de ódio e seguir o seu devido processo legal. A Conib vem pedindo moderação e equilíbrio às nossas lideranças para não importarmos o trágico conflito em curso no Oriente Médio. O antissemitismo deve ser condenado por todos, e sua explosão nos últimos meses aqui no Brasil e no mundo é consequência de visões odiosas e distorcidas sobre Israel e judeus manifestadas por personalidades e distribuídas pelas redes sociais. Isso precisa acabar para evitarmos consequências ainda mais graves.”